ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице

Новости / Здоровье
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице


С января 2024 года в поликлинике Питерской районной больнице на новом ЛОР-комбайне, приобретенным по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, выполнено порядка 800 исследований.

ЛОР-комбайн позволил комплексно оснастить кабинет оториноларинголога всем необходимым для работы с пациентами: от рабочей поверхности и осветителя до распылителей лекарств, подогревателей инструментов и видеоэндоскопа (трансляция изображения на монитор в режиме реального времени). Он подходит для диагностики полипов, инородных тел носовой полости, визуализации глотки и гортани. Удобное расположение инструментария позволяет максимально эффективно организовать работу врача.

«Хочется отметить, что ранее ЛОР-комбайна не было в Питерском районе, что вызывало сложности в диагностике и лечении различных заболеваний уха, горла и носа. Новое оборудование не только облегчает процесс диагностики, но и позволяет пациенту лучше понять свое состояние, что способствует более эффективному лечению», — рассказал главный врач Максим Шевченко.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

По информации министерства здравоохранения Саратовской области