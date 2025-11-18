20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

просмотров: 101

20 ноября 2025 г. на территории Саратовской области, как и в других субъектах Российской Федерации, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям.В регионе будут организованы мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов семьи, родителей, детей, опеки, попечительства, и детско-родительских отношений.В этот день будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. Запланированы личные приемы граждан, горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, тренинги, конкурсы, классные часы, беседы, выставки, викторины, деловые игры, дни отрытых дверей, конкурсы видеороликов, распространение информационных материалов и т.д.В проведении различных мероприятий примут участие представители Управления Минюста России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, УФСИН России по Саратовской области, ГУФССП России по Саратовской области, управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, Министерства труда и социальной защиты Саратовской области, Министерства образования Саратовской области, Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Министерства спорта Саратовской области, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области, органы местного самоуправления, нотариусы и адвокаты региона, юридические клиники, СРО ООО «Ассоциация юристов России» и др.Общий список мероприятий ко Дню правовой помощи детям размещен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе «Правовая информация» - Всероссийский день правовой помощи детям», а также на сайтах других органов, организаций и учреждений Саратовской области.Управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области