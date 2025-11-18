18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям

Новости
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям


20 ноября 2025 г. на территории Саратовской области, как и в других субъектах Российской Федерации, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям.

В регионе будут организованы мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов семьи, родителей, детей, опеки, попечительства, и детско-родительских отношений.

В этот день будут работать пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. Запланированы личные приемы граждан, горячие телефонные линии, лекции, круглые столы, тренинги, конкурсы, классные часы, беседы, выставки, викторины, деловые игры, дни отрытых дверей, конкурсы видеороликов, распространение информационных материалов и т.д.

В проведении различных мероприятий примут участие представители Управления Минюста России по Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, УФСИН России по Саратовской области, ГУФССП России по Саратовской области, управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, Министерства труда и социальной защиты Саратовской области, Министерства образования Саратовской области, Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Министерства спорта Саратовской области, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области, органы местного самоуправления, нотариусы и адвокаты региона, юридические клиники, СРО ООО «Ассоциация юристов России» и др.

Общий список мероприятий ко Дню правовой помощи детям размещен на сайте Управления Минюста России по Саратовской области в разделе «Правовая информация» - Всероссийский день правовой помощи детям», а также на сайтах других органов, организаций и учреждений Саратовской области.

Управление Министерства юстиции РФ по Саратовской области