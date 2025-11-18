13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию

просмотров: 98

В Раменском завершился Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками турнира стали более 200 атлетов из 43 регионов страны.Участники соревнований из Саратовской области, спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» привезли 13 наград:- Олеся Губарева завоевала 4 медали: золото на дистанциях 200 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м на спине, а также серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем,- Андрей Старцев – 4 медали: золото 50 м вольным стилем и серебро на дистанциях 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 50 м на спине,- Андрей Мельников завоевал 3 медали: золото на дистанциях 400 м вольным стилем, 100 м на спине и бронзу – 100 м вольным стилем,- Мира Ларионова – 2 золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 50 м на спине.Тренируются спортсмены под руководством тренеров Галины Ширшовой, Татьяны Шумиловой и Галины Серебряковой.