18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию

Новости
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию

В Раменском завершился Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками турнира стали более 200 атлетов из 43 регионов страны.

Участники соревнований из Саратовской области, спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» привезли 13 наград:

- Олеся Губарева завоевала 4 медали: золото на дистанциях 200 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м на спине, а также серебряную медаль на дистанции 50 м вольным стилем,

- Андрей Старцев – 4 медали: золото 50 м вольным стилем и серебро на дистанциях 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 50 м на спине,

- Андрей Мельников завоевал 3 медали: золото на дистанциях 400 м вольным стилем, 100 м на спине и бронзу – 100 м вольным стилем,

- Мира Ларионова – 2 золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 50 м на спине.

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Галины Ширшовой, Татьяны Шумиловой и Галины Серебряковой.


По информации министерства труда и социальной защиты области