18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 18 ноября
Саратовские педагоги и школьники открыли для себя обновлённый Ботанический сад СГУ
15:30 | 18 ноября
Объекты культурного наследия Саратовской области показали на выставке в музее-панораме «Сталинградская битва»
14:38 | 18 ноября
Юрий Усынин: участники СВО - настоящие герои нашего времени
14:30 | 18 ноября
Иностранным студентам саратовских вузов помогают адаптироваться к жизни в России
13:30 | 18 ноября
Студентов из ПФО поздравили с праздником клипом «Вместе весело шагать»
12:30 | 18 ноября
ЛОР-комбайн обеспечил возможность комплексной диагностики и лечения в Питерской районной больнице
12:00 | 18 ноября
13 медалей привезли спортсмены «РиФ» с Кубка России по плаванию
11:48 | 18 ноября
Саратовцы продолжают акции в поддержку новой школы
11:48 | 18 ноября
Сергей Гладков о бывшем главе Алгайского района Федечкине: Личное благополучие выше интересов малой родины
11:30 | 18 ноября
20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Восьмиклассник из Саратова завоевал Кубок России по программированию роботов

Новости
Восьмиклассник из Саратова завоевал Кубок России по программированию роботов


В Москве на базе МИРЭА - Российского технологического университета состоялся финал Всероссийского физкультурного мероприятия «Кубок технологических видов спорта».

В очный этап прошли 20 сильнейших спортсменов, которые решали комплексные задачи с использованием контроллеров ТРИК и языка Python. Ключевым испытанием стало точное перемещение кубиков между перекрестками с применением регуляторов движения, навигационной системы, гироскопа и ультразвуковых датчиков.

В дисциплине «Программирование робототехники» победу одержал восьмиклассник физико-технического лицея №1 г. Саратова Сергей Канашевич. Его наставником выступил кандидат в мастера спорта по спортивному программированию Артём Ромазанов.