Восьмиклассник из Саратова завоевал Кубок России по программированию роботов

В Москве на базе МИРЭА - Российского технологического университета состоялся финал Всероссийского физкультурного мероприятия «Кубок технологических видов спорта».В очный этап прошли 20 сильнейших спортсменов, которые решали комплексные задачи с использованием контроллеров ТРИК и языка Python. Ключевым испытанием стало точное перемещение кубиков между перекрестками с применением регуляторов движения, навигационной системы, гироскопа и ультразвуковых датчиков.В дисциплине «Программирование робототехники» победу одержал восьмиклассник физико-технического лицея №1 г. Саратова Сергей Канашевич. Его наставником выступил кандидат в мастера спорта по спортивному программированию Артём Ромазанов.