Владимир Путин поздравил единоборцев страны – ветеранов и нынешних спортсменов с Всероссийским днём самбо

Сто лет назад его создали на основе дзюдо, джиу-джитсу и традиционных видов единоборств народов СССР. Первопроходцами на самбистском ковре были: Виктор Спиридонов, Василий Ощепков, и Анатолий Харлампиев. И сегодня в богатой и благородной истории самбо немало имён, прославивших его.Конечно, там есть и Президент России. Владимир Путин пришёл в самбо в 11 лет. И звание мастера спорта тогда ещё будущий лидер страны получил на два года раньше, чем черный пояс дзюдоиста.«Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием. Самбо требует не только отличной физической подготовки, оно воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику. Все эти качества востребованы в жизни, они формируют сильный характер, помогают преодолевать трудности», - написал Владимир Путин в своём поздравлении.В списке прославленных единоборцев и основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев - мастера спорта международного класса по самбо и дзюдо, заслуженный тренер России. Он начал заниматься самбо в 14 лет в московском «Динамо» - родине этого вида спорта. Уже в 19 лет Андрей Григорьевич выиграл первенство СССР среди юниоров и стал серебряным призёром первенства мира.Благородный спорт дал не только мудрость, силу, философию для ведения бизнеса. Самбо стало фундаментом, на котором основано всероссийское движение «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Это ключевой социальный проект «ФосАгро», который компания реализует во всех регионах своего присутствия уже более 20-ти лет. В основе программы лежат методики «Самбо-70», объединившей общеобразовательную и спортивную школы. Они были доработаны вместе с ведущими научно-образовательными центрами страны, согласованы с профильными министерствами и ведомствами.Сегодня ДРОЗД воспитывает образованное, интеллектуально, духовно и физически развитое поколение – патриотов Родины. В рамках проекта работают 84 секции по 31 виду спорта, творческие студии и классы дополнительного образования, в которых на постоянной основе занимаются более 8,5 тысяч детей. Всего за более чем 20-летнюю историю школу ДРОЗДа прошли более 100 тысяч ребят. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 60 тысяч детей. Инвестиции ФосАгро в проект превысили 2,5 млрд рублей.Поздравления Президента страны с Всероссийским днём самбо принимают и самые маленькие спортсмены из Школы самбо. Она открылась по линии ДРОЗДа в Балаковском детском саду «Ладушки» ровно два года назад. Там шестилетки не в ладушки играют, а осваивают азы борьбы: отрабатывают координацию движений, тренируют гибкость и быструю реакцию. Их наставница - тренер АНО «ДРОЗД -Балаково» КМС по самбо/дзюдо, «Почётный работник общего образования РФ» Наталья Красовская говорит:- Двадцать выпускников нашей детсадовской Школы самбо уже в полную силу занимаются в спортшколе, и я уверена, многие через несколько лет встанут в один ряд с балаковскими чемпионами. У нас талантливые дети и при той поддержке, которую оказывает АНО «ДРОЗД» (включая обеспечение формой и финансирование поездок на соревнования) у них открываются отличные перспективы.И даже если не все эти ребята станут большими чемпионами, то целеустремлённых, деловых, смелых людей - единоборцев (в широком и самом благородном смысле этого слова) в России станет больше. Это главное.