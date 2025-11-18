В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы

просмотров: 132

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин подтвердил, что дом включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2026–2027 годы. Полное расселение жителей планируется завершить в 2027 году.До конца 2025 года в здании будет проведен капитальный ремонт. Финансирование работ осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.Основные трудности на этапе реализации программы связаны с ростом стоимости строительных работ и низкими темпами выполнения проектов в ряде регионов.Год назад переселенцы из аварийного дома по улице 2-й Прокатной получили новые квартиры. Среди них – пенсионерка Галина Буслаева.«Здесь очень здорово, тепло, светло. Вокруг красиво и много зелени».По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в 2025 году в стране расселено 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Приволжский федеральный округ занял третье место по объемам переселения.