В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы
На федеральном канале «НТВ» был показан сюжет о пятиэтажном жилом доме №220 по улице Новоузенской в Саратове, признанном аварийным.
Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин подтвердил, что дом включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2026–2027 годы. Полное расселение жителей планируется завершить в 2027 году.
До конца 2025 года в здании будет проведен капитальный ремонт. Финансирование работ осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.
Основные трудности на этапе реализации программы связаны с ростом стоимости строительных работ и низкими темпами выполнения проектов в ряде регионов.
Год назад переселенцы из аварийного дома по улице 2-й Прокатной получили новые квартиры. Среди них – пенсионерка Галина Буслаева.
«Здесь очень здорово, тепло, светло. Вокруг красиво и много зелени».
По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в 2025 году в стране расселено 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Приволжский федеральный округ занял третье место по объемам переселения.
Информация опубликована по мотивам видеосюжета канала «НТВ».
Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин подтвердил, что дом включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2026–2027 годы. Полное расселение жителей планируется завершить в 2027 году.
До конца 2025 года в здании будет проведен капитальный ремонт. Финансирование работ осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.
Основные трудности на этапе реализации программы связаны с ростом стоимости строительных работ и низкими темпами выполнения проектов в ряде регионов.
Год назад переселенцы из аварийного дома по улице 2-й Прокатной получили новые квартиры. Среди них – пенсионерка Галина Буслаева.
«Здесь очень здорово, тепло, светло. Вокруг красиво и много зелени».
По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в 2025 году в стране расселено 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Приволжский федеральный округ занял третье место по объемам переселения.
Информация опубликована по мотивам видеосюжета канала «НТВ».