17:30 | 17 ноября
В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»
17:30 | 17 ноября
Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией
16:50 | 17 ноября
В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы
16:47 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На федеральном канале «НТВ» был показан сюжет о пятиэтажном жилом доме №220 по улице Новоузенской в Саратове, признанном аварийным.



Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин подтвердил, что дом включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2026–2027 годы. Полное расселение жителей планируется завершить в 2027 году.
До конца 2025 года в здании будет проведен капитальный ремонт. Финансирование работ осуществляется за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Основные трудности на этапе реализации программы связаны с ростом стоимости строительных работ и низкими темпами выполнения проектов в ряде регионов.

Год назад переселенцы из аварийного дома по улице 2-й Прокатной получили новые квартиры. Среди них – пенсионерка Галина Буслаева.
«Здесь очень здорово, тепло, светло. Вокруг красиво и много зелени».

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в 2025 году в стране расселено 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Приволжский федеральный округ занял третье место по объемам переселения.

Информация опубликована по мотивам видеосюжета канала «НТВ».