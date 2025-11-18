История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
19 ноября лектор Российского общества «Знание», актер, соучредитель фонда «Я есть!» Егор Бероев встретится с участниками Молодежного съезда студентов. Мотивационная лекция пройдет на площадке Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Егор Бероев — российский актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель. В 2012 году вместе с супругой Ксенией Алфёровой основал благотворительный фонд «Я есть!». Задача фонда — социализация детей с особенностями развития.
Лектор расскажет о себе и своем профессиональном пути, режиссёрской деятельности. Он затронет тему составляющих успеха командной работы и преемственности поколений.
Встреча пройдет в формате открытого диалога. Участники смогут задать интересующие их вопросы о том, что помогает добиваться высоких результатов в работе и жизни.
Организаторами мероприятия стали Российское общество «Знание» и Комитет молодежной политики Саратовской области.
