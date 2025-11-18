18 ноября 2025 ВТОРНИК
17:30 | 17 ноября
В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»
17:30 | 17 ноября
Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией
16:50 | 17 ноября
В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы
16:47 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове

19 ноября лектор Российского общества «Знание», актер, соучредитель фонда «Я есть!» Егор Бероев встретится с участниками Молодежного съезда студентов. Мотивационная лекция пройдет на площадке Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Егор Бероев — российский актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель. В 2012 году вместе с супругой Ксенией Алфёровой основал благотворительный фонд «Я есть!». Задача фонда — социализация детей с особенностями развития.
Лектор расскажет о себе и своем профессиональном пути, режиссёрской деятельности. Он затронет тему составляющих успеха командной работы и преемственности поколений.
Встреча пройдет в формате открытого диалога. Участники смогут задать интересующие их вопросы о том, что помогает добиваться высоких результатов в работе и жизни.
Организаторами мероприятия стали Российское общество «Знание» и Комитет молодежной политики Саратовской области.