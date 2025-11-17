Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра

просмотров: 70

Напомним, что первопричиной псевдопатриотической акции бывшего главного режиссёра Вольского драмтеатра Алексея Козлова стало исполнение Трудового кодекса РФ - завершение контракта."Все учреждения культуры области с самого начала СВО поддерживают наших защитников. И благодаря руководству, театр Вольска в числе первых, по собственной инициативе, начал выступать в госпиталях. Как многодетная мать и вдова участника СВО благодарю Вольский театр за поддержку семей участников СВО, и активную гражданскую позицию в коллективе. Патриотизм - это командная работа, а не инициатива одного человека", - отметила директор Саратовского музея СВО Наталия Речман." Этот человек откровенно вводит всех в заблуждение, желая превратить театр в игрушку для собственных амбиций. Нельзя допустить его к собственной циничной монополии власти, ибо это прямое уничтожении коллективного труда, превращение государственного театра в частную лавочку - Дом Козлова. Все знают, что директор театра занимает четкую и твердую позицию, поддерживая участников СВО и налаживая творческие связи с новыми российскими регионами. Стыдно, господин Козлов, манипулировать общественным мнением под прикрытием столь животрепещущих и острых для всех нас тем патриотизма и СВО", - подчеркнул актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагог Олег Загуменнов.Актриса Вольского драматического театра, Заслуженная артистка России Нина Константиновна Зверева отметила , что"до Козлова театр отлично знали, принимали и любили в городе и области. Зачем же перечеркивать заслуги знаменитых режиссёров и талантливых актёров. Как будто до Козлова не было театра. И не надо ему прикрываться патриотизмом, потому, что мы все патриоты и это не афишируется"."С 2017 года Вольский драматический театр развивается. Это большая работа, конечно, администрации и коллектива театра. Ольга Владимировна - замечательный руководитель, творческий человек". Это мнение директора старейшей Вольской школы искусств Ольги Данилиной.Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук написал "Сохранять нашу культуру региона и поддерживать патриотизм ответственно и почетно. Мы все хорошо знаем и очень уважаем Вольский театр! Это имя создавалось многими поколениями театральных деятелей Саратовской области. И это почти вековая любовь. И все бы хорошо было, но появляется некий режиссер,который, как говорят, за пять лет(всего-то за пять лет) «обесчестил славную историю уважаемого театра» и столь же легко присвоил себе его былые славные дела и уж заодно окропил грязью всех вокруг. Такое поведение-позор и предательство всего,что было создано годами и уж никак не про культуру"."Сегодня коллектив Вольского театра работает, выпускают премьеры. Это важно. И только один человек (Козлов А.С.) кичится своими заслугами. Патриотизм внутри каждого из нас, и мы не кричим об этом, делаем свое дело, воспитываем молодежь" - ответила ведущая актриса Саратовского театра драмы, педагог Театрального института Любовь Баголей."Сегодня каждый сознательный человек, вносит вклад в патриотическое воспитание молодёжи и подрастающего поколения. И спекулировать этим - последнее дело", - отметил директор театра оперетты Виталий Емельянов.