16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства

Спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период и со скорым закрытием навигации.

С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.

- В ходе рейда применялось маломерное судно, отвечающее условиям плавания и метеорологическим особенностям сезона. Эксплуатация судов такого класса показывает их эффективность и обеспечивает безопасность проведения работ, - поделился начальник маневренного-водолазного аварийно-спасательного формирования Рефат Ахмеров.