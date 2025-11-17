Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства

просмотров: 83

Спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период и со скорым закрытием навигации.С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.- В ходе рейда применялось маломерное судно, отвечающее условиям плавания и метеорологическим особенностям сезона. Эксплуатация судов такого класса показывает их эффективность и обеспечивает безопасность проведения работ, - поделился начальник маневренного-водолазного аварийно-спасательного формирования Рефат Ахмеров.