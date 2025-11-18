В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»

просмотров: 132

Дом молодежи города Энгельса стал площадкой для проведения масштабного киберспортивного турнира «КиберСтарт».В течение почти 30 часов зрители всей Саратовской области имели возможность следить за каждым моментом соревнований благодаря многокамерной съемке, организованной клубом «Энгельсская молодежь». Помимо игровых матчей, эфир включал эксклюзивные интервью с участниками, экспертами и почетными гостями, что позволило создать полное погружение в атмосферу турнира.Соревнования проводились по трём популярным киберспортивным дисциплинам. Победителями турнира стали:• В дисциплине Counter-Strike 2 – команда ЭТИ СГТУ им. Ю. А. Гагарина;• В дисциплине Dota 2 – команда клуба «Энгельсская молодежь»;• В личном зачете в дисциплине «Автоспорт» лучшим был признан воспитанник секции «Картинг» Руслан Мякотин.Проведение подобных мероприятий, а также модернизация и оснащение Дома молодежи стали возможными благодаря реализации на территории области программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.