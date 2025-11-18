18 ноября 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 17 ноября
В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»
17:30 | 17 ноября
Пенсионеры Воскресенского района занимаются песочной терапией
16:50 | 17 ноября
В Саратове дом №220 по улице Новоузенской включен в программу переселения на 2026–2027 годы
16:47 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»

Новости
В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»


Дом молодежи города Энгельса стал площадкой для проведения масштабного киберспортивного турнира «КиберСтарт».

В течение почти 30 часов зрители всей Саратовской области имели возможность следить за каждым моментом соревнований благодаря многокамерной съемке, организованной клубом «Энгельсская молодежь». Помимо игровых матчей, эфир включал эксклюзивные интервью с участниками, экспертами и почетными гостями, что позволило создать полное погружение в атмосферу турнира.

Соревнования проводились по трём популярным киберспортивным дисциплинам. Победителями турнира стали:

• В дисциплине Counter-Strike 2 – команда ЭТИ СГТУ им. Ю. А. Гагарина;
• В дисциплине Dota 2 – команда клуба «Энгельсская молодежь»;
• В личном зачете в дисциплине «Автоспорт» лучшим был признан воспитанник секции «Картинг» Руслан Мякотин.

Проведение подобных мероприятий, а также модернизация и оснащение Дома молодежи стали возможными благодаря реализации на территории области программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.