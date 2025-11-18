В Энгельсе завершился масштабный киберспортивный турнир «КиберСтарт»
Дом молодежи города Энгельса стал площадкой для проведения масштабного киберспортивного турнира «КиберСтарт».
В течение почти 30 часов зрители всей Саратовской области имели возможность следить за каждым моментом соревнований благодаря многокамерной съемке, организованной клубом «Энгельсская молодежь». Помимо игровых матчей, эфир включал эксклюзивные интервью с участниками, экспертами и почетными гостями, что позволило создать полное погружение в атмосферу турнира.
Соревнования проводились по трём популярным киберспортивным дисциплинам. Победителями турнира стали:
• В дисциплине Counter-Strike 2 – команда ЭТИ СГТУ им. Ю. А. Гагарина;
• В дисциплине Dota 2 – команда клуба «Энгельсская молодежь»;
• В личном зачете в дисциплине «Автоспорт» лучшим был признан воспитанник секции «Картинг» Руслан Мякотин.
Проведение подобных мероприятий, а также модернизация и оснащение Дома молодежи стали возможными благодаря реализации на территории области программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.