Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих

На чемпионате России «Удар на силу» воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу завоевали бронзовые медали: Орхан Айдынов в весовой категории до 75 кг и Кирилл Седунов в весовой категории до 80 кг.На Всероссийских соревнованиях по боксу среди военнослужащих «Защитник» курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища и Саратовского военного Ордена Жукова Краснознаменного института войск Национальной гвардии РФ завоевали восемь медалей: золотую, серебряную и шесть бронзовых.Более пяти тысяч гостей стали свидетелями зрелищных поединков и активностей турнира. В течение трёх дней работала выставка военной техники, именитые спортсмены проводили автограф-сессии и мастер-классы, а выступления оркестра и творческие номера коллективов стали ярким украшением соревнований.