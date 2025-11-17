17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:47 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих

Новости / Главное в спорте / Спорт
На «Протон-Арене» завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих «Защитник» и первый чемпионат России по дисциплине бокса «Удар на силу».
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих

На чемпионате России «Удар на силу» воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по боксу завоевали бронзовые медали: Орхан Айдынов в весовой категории до 75 кг и Кирилл Седунов в весовой категории до 80 кг.

На Всероссийских соревнованиях по боксу среди военнослужащих «Защитник» курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища и Саратовского военного Ордена Жукова Краснознаменного института войск Национальной гвардии РФ завоевали восемь медалей: золотую, серебряную и шесть бронзовых.

Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих

Более пяти тысяч гостей стали свидетелями зрелищных поединков и активностей турнира. В течение трёх дней работала выставка военной техники, именитые спортсмены проводили автограф-сессии и мастер-классы, а выступления оркестра и творческие номера коллективов стали ярким украшением соревнований.


Фотографии предоставлены министерством спорта Саратовской области