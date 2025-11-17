17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии

В Перми подвели итоги XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Премия учреждена и проводится с 2014 года, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.В финале премии были представлены более 350 проектов со всей страны, в числе которых четыре туристических проекта из Саратовской области, три из которых из Вольска.

Туристский информационный центр Саратовской области представил проект турмаршрута по Утёсу Степана Разина «Белая полоса» (https://belayapolosa.info/) в номинации «Лучшая туристическая тропа».

Проекты оценивал Экспертный совет премии в числе ведущих специалистов туристической отрасли России.

По итогам конкурса «Белая полоса» стала обладателем высшей награды Гран-при в номинации «Лучшая туристическая тропа».

«Для нас премия «Маршрут года» — это не только конкурс и площадка для презентации туристических проектов региона на федеральном уровне, но и возможность получить оценку и обратную связь от ведущих экспертов отрасли туризма страны. Мы представляли турмаршрут «Белая полоса» по Утёсу Степана Разина. Эксперты отметили уникальность локации, а также высоко оценили инициативы по ее развитию, мы уже получили приглашение на еще одно профессиональное мероприятие федерального уровня представить этот проект и рассказать о нашем опыте», — отметила директор саратовского Туристского центра Наталья Шустикова.