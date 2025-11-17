В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"

просмотров: 73

Волонтерско-патриотическое объединение "Тыл. Помощь. ZOV" на базе Саратовского Дома культуры "Лощинный" продолжает помогать бойцам специальной военной операции.Участники изготавливают маскировочные сети, маскировочные костюмы "Леший", нашлемники и браслеты выживания, которые так необходимы солдатам на передовой.15 ноября 2025 года "за ленточку" волонтеры через отца участника специальной военной операции отправили груз для гаубичной батареи артиллерийского дивизиона на Херсонское направление.Через супругу односельчанина - участника специальной военной операции были отправлены маскировочные сети и маскировочный костюм "Леший" на Луганское направление.По просьбе волонтёрской группы "Тыл рядом с фронтом" был отправлен маскировочный костюм "Леший" бойцу - штурмовику из Саратова.Каждый, кто принимает участие в создании таких важных вещей, становится частью общей команды и помогает приблизить Победу.Фотографии предоставлены министерством культуры Саратовской области