17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Волонтерско-патриотическое объединение "Тыл. Помощь. ZOV" на базе Саратовского Дома культуры "Лощинный" продолжает помогать бойцам специальной военной операции.

Участники изготавливают маскировочные сети, маскировочные костюмы "Леший", нашлемники и браслеты выживания, которые так необходимы солдатам на передовой.

15 ноября 2025 года "за ленточку" волонтеры через отца участника специальной военной операции отправили груз для гаубичной батареи артиллерийского дивизиона на Херсонское направление.

Через супругу односельчанина - участника специальной военной операции были отправлены маскировочные сети и маскировочный костюм "Леший" на Луганское направление.

По просьбе волонтёрской группы "Тыл рядом с фронтом" был отправлен маскировочный костюм "Леший" бойцу - штурмовику из Саратова.

Каждый, кто принимает участие в создании таких важных вещей, становится частью общей команды и помогает приблизить Победу.

Фотографии предоставлены министерством культуры Саратовской области