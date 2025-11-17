В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз

просмотров: 85

В Пугачеве в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили пляж, сделали спортивную площадку и начали обновлять набережную реки Большой Иргиз. Напомним, этот федеральный проект является частью «нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В районе автомобильного моста через реку Большой Иргиз благоустроили набережную. В рамках первого этапа на этой территории установили бордюры и уложили брусчатку, а также сделали площадки для пляжного футбола и пляжного волейбола для активного отдыха пугачевцев.Кроме того, в районе школы № 13 смонтировали спортивную площадку, а по улице Урицкого привели в порядок пляжную зону.«В этом году в регионе в рамках федеральной программы благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть работ уже завершена. Напомню, что за 6 лет в регионе благоустроили свыше 1200 общественных и дворовых территорий, все эти локации выбрали сами саратовцы в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.