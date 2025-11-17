17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз

В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз


В Пугачеве в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили пляж, сделали спортивную площадку и начали обновлять набережную реки Большой Иргиз. Напомним, этот федеральный проект является частью «нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз

В районе автомобильного моста через реку Большой Иргиз благоустроили набережную. В рамках первого этапа на этой территории установили бордюры и уложили брусчатку, а также сделали площадки для пляжного футбола и пляжного волейбола для активного отдыха пугачевцев.

Кроме того, в районе школы № 13 смонтировали спортивную площадку, а по улице Урицкого привели в порядок пляжную зону.

«В этом году в регионе в рамках федеральной программы благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть работ уже завершена. Напомню, что за 6 лет в регионе благоустроили свыше 1200 общественных и дворовых территорий, все эти локации выбрали сами саратовцы в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Фотографии предоставлены министерством строительства и ЖКХ области