16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Юных художников пригласили стать участниками фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

В Саратовском Региональном центре поддержки одаренных детей чествовали юных любителей театра - лауреатов областного конкурса художественного творчества «Открытая табакерка».

Из поступивших на конкурс 343 работ из 30 муниципальных районов области были выбраны 12 лауреатов 1 степени, которые получили награды.

«Смотрите какой разный Табаков получился! Здорово, что и сегодня актерский талант нашего любимого артиста продолжает вдохновлять и детей, и взрослых», - отметила директор Саратовского областного учебно-методического центра Татьяна Астафьева.

Юных художников пригласили стать участниками фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

Юных художников пригласили к участию в конкурсе театральных афиш фестиваля ПФО «Театральное Приволжье».

Перед победителями выступил ученик ДШИ №5 Вольского района Тимофей Хлытчиев, который прочитал отрывок из радио-спектакля по «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, озвученного О.П. Табаковым. Ярослава Пугачева из ДШИ №3 имени В.А. Каширина города Саратова исполнила песню «Синема» из комедии «Человек с бульвара Капуцинов».

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фотографии предоставлены министерством культуры Саратовской области