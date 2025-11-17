Юных художников пригласили стать участниками фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»

просмотров: 86

В Саратовском Региональном центре поддержки одаренных детей чествовали юных любителей театра - лауреатов областного конкурса художественного творчества «Открытая табакерка».Из поступивших на конкурс 343 работ из 30 муниципальных районов области были выбраны 12 лауреатов 1 степени, которые получили награды.«Смотрите какой разный Табаков получился! Здорово, что и сегодня актерский талант нашего любимого артиста продолжает вдохновлять и детей, и взрослых», - отметила директор Саратовского областного учебно-методического центра Татьяна Астафьева.Юных художников пригласили к участию в конкурсе театральных афиш фестиваля ПФО «Театральное Приволжье».Перед победителями выступил ученик ДШИ №5 Вольского района Тимофей Хлытчиев, который прочитал отрывок из радио-спектакля по «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, озвученного О.П. Табаковым. Ярослава Пугачева из ДШИ №3 имени В.А. Каширина города Саратова исполнила песню «Синема» из комедии «Человек с бульвара Капуцинов».Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.