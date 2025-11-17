С начала года поддержкой на газификацию жилых домов воспользовались 411 жителей региона

просмотров: 103

Право на данную меру поддержки имеют участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, члены семей участников специальной военной операции и другие категории.Данные категории граждан могут оформить субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков в рамках договора догазификации жилья. Субсидия предоставляется однократно, в размере не более 100 тысяч рублей.«Кроме того, помощь оказывается в виде единовременной компенсации за понесенные расходы на газификацию жилья. В сентябре этого года по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина размер компенсации расходов, связанных с газификацией жилого дома увеличен до 150 тысяч рублей», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.Всего с начала 2025 года мерой поддержки по газификации на территории региона воспользовались 411 человек. Субсидия на догазификацию предоставлена 250 гражданам, единовременная компенсация на газификацию – 161 жителю области.На газификацию жилого дома также можно направить средства регионального материнского капитала, действующего в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».При соблюдении определенных условий на газификацию одного и того же жилья возможно одновременно использовать средства регионального капитала и единовременной выплаты.За подробной информацией можно обращаться в учреждения социальной поддержки населения области или по единому телефону министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб.2.