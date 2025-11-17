17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
С начала года поддержкой на газификацию жилых домов воспользовались 411 жителей региона

Новости
В Саратовской области продолжается предоставление дополнительных мер социальной поддержки, связанных с газификацией жилых домов, отдельным категориям граждан.


Право на данную меру поддержки имеют участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, члены семей участников специальной военной операции и другие категории.

Данные категории граждан могут оформить субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков в рамках договора догазификации жилья. Субсидия предоставляется однократно, в размере не более 100 тысяч рублей.

«Кроме того, помощь оказывается в виде единовременной компенсации за понесенные расходы на газификацию жилья. В сентябре этого года по инициативе губернатора Романа Викторовича Бусаргина размер компенсации расходов, связанных с газификацией жилого дома увеличен до 150 тысяч рублей», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

Всего с начала 2025 года мерой поддержки по газификации на территории региона воспользовались 411 человек. Субсидия на догазификацию предоставлена 250 гражданам, единовременная компенсация на газификацию – 161 жителю области.

На газификацию жилого дома также можно направить средства регионального материнского капитала, действующего в рамках национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».

При соблюдении определенных условий на газификацию одного и того же жилья возможно одновременно использовать средства регионального капитала и единовременной выплаты.

За подробной информацией можно обращаться в учреждения социальной поддержки населения области или по единому телефону министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09, доб.2.