Выставка «Жизнь продолжается» донецкой художницы Галины Журавлевой возвращается в Саратов

После успешного путешествия по области культурно-патриотический проект «Жизнь продолжается» донецкой художницы Галины Журавлевой вновь возвращается в Саратов.

Первый этап выставки прошел в Саратове с октября 2023 по январь 2024 года в стенах Саратовского Дома работников искусств, где с творчеством Галины Журавлевой смогли познакомиться жители областного центра.

С февраля 2024 года экспозиция отправилась в большое путешествие по Саратовской области. Ее тепло встречали на площадках Балашовского и Вольского драматических театров, а также в Домах культуры р.п. Тарханы, Дубки и г. Петровска, Энгельсском краеведческом музее.

В Вольске зрители не только смогли перед спектаклем увидеть работы художницы, но и была организована специальная программа для студентов. Гости увидели фильм Юлии Барановской «Женщины Донбасса», в котором рассказывается о судьбе Галины Журавлевой, а также услышали подробный рассказ о ее творческом пути.

«Жизнь продолжается» — это собрание произведений, охватывающих разные периоды творчества Галины Журавлевой. Художница является добровольцем и защитником Донбасса, прошедшей через войну и плен. Ее творчество стало живой летописью, в которой боль от пережитого сплетается с непреходящей надеждой и верой в жизнь.

Возвращение выставки в Саратов знаменует новый этап в жизни проекта.


Фотографии предоставлены министерством культуры Саратовской области