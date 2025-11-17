Производители агропродукции Саратовской области могут принять участие в Межрегиональном форуме «Дни ритейла в Беломорье»

просмотров: 155

С 3 по 4 декабря в Архангельске состоится ежегодный Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Беломорье». Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и диалога между профессионалами ритейла, производителями, представителями органов власти и бизнеса.Деловая программа охватит актуальные направления ритейла: маркетинг, складская логистика, собственное производство, коммерческая недвижимость, инновации и искусственный интеллект, кадры и многое другое.Кроме того, в рамках Форума предусмотрен специализированный блок – биржа контактов для взаимодействия производителей и закупщиков торговых сетей.С программой Форума можно ознакомитьсяна сайте belomorye.retaildays.ru (https://belomorye.retaildays.ru/). Участие в Форуме - бесплатное по предварительной регистрации.