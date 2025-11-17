Производители агропродукции Саратовской области могут принять участие в Межрегиональном форуме «Дни ритейла в Беломорье»

17 ноября 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:48 | 17 ноября
История успехов и достижений: Егор Бероев выступит перед молодежью в Саратове
16:47 | 17 ноября
16:30 | 17 ноября
Завершились Всероссийские соревнования по боксу среди военнослужащих
15:30 | 17 ноября
Общественники выступили с заявлениями в поддержку Вольского драматического театра
15:30 | 17 ноября
Саратовский туристический маршрут получил Гран-при всероссийской премии
15:00 | 17 ноября
Пироги, блины и салаты: на «Учебных кухнях» области проходят кулинарные занятия
14:39 | 17 ноября
В Базарно-Карабулакском районе старшие занимаются с разноцветными фитболами
14:30 | 17 ноября
В помощь СВО в Доме культуры изготовили маскировочный костюм "Леший"
13:30 | 17 ноября
В Пугачеве благоустроили набережную реки Большой Иргиз
13:12 | 17 ноября
Спасатели напоминают о правилах безопасной навигации перед закрытием судоходства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
С 3 по 4 декабря в Архангельске состоится ежегодный Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Беломорье». Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и диалога между профессионалами ритейла, производителями, представителями органов власти и бизнеса.

Деловая программа охватит актуальные направления ритейла: маркетинг, складская логистика, собственное производство, коммерческая недвижимость, инновации и искусственный интеллект, кадры и многое другое.

Кроме того, в рамках Форума предусмотрен специализированный блок – биржа контактов для взаимодействия производителей и закупщиков торговых сетей.

С программой Форума можно ознакомитьсяна сайте belomorye.retaildays.ru (https://belomorye.retaildays.ru/). Участие в Форуме - бесплатное по предварительной регистрации.