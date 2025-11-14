14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий

Новости
Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о создании ГБУ "Институт развития территорий Саратовской области". Его учредителем выступит региональное министерство строительства и ЖКХ.


О том, чем будет заниматься учреждение в интервью ГТРК "Саратов" рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ - главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова.
По ее словам, новая структура начнет работать с января 2026 года.

"Решение, принятое губернатором - очень важное. С учетом того, что территорий много, которые могут пойти путем реализации комплексного развития. Для этого и было создано это государственное бюджетное учреждение - чтобы взаимодействовать с застройщиком с точки зрения реализации того мастер-плана, и той планировки, которая будет предусмотрена концепцией.

Уже в следующем году начнется набор специалистов для работы в учреждении. Основные задачи, которые будут стоять перед ГБУ - определять границы комплексного развития территории, разрабатывать архитектурно-государственные концепции. Нами сейчас проводится анализ, но прежде чем принять решение о комплексном развитии территории, необходимо как следует разработать мастер-план этой территории.

Необходимо выяснить, что у нас с социальной инфраструктурой, какое наличие уже существующих детских садиков и школ, и какое количество нам нужно будет построить. Посмотреть, что у нас с точки зрения транспортной инфраструктуры, но и немаловажно - это просчитать финансово-экономическую модель этой территории", - поделилась Анастасия Пузанова.