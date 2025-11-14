Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий

просмотров: 85

О том, чем будет заниматься учреждение в интервью ГТРК "Саратов" рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ - главный архитектор Саратовской области Анастасия Пузанова.По ее словам, новая структура начнет работать с января 2026 года."Решение, принятое губернатором - очень важное. С учетом того, что территорий много, которые могут пойти путем реализации комплексного развития. Для этого и было создано это государственное бюджетное учреждение - чтобы взаимодействовать с застройщиком с точки зрения реализации того мастер-плана, и той планировки, которая будет предусмотрена концепцией.Уже в следующем году начнется набор специалистов для работы в учреждении. Основные задачи, которые будут стоять перед ГБУ - определять границы комплексного развития территории, разрабатывать архитектурно-государственные концепции. Нами сейчас проводится анализ, но прежде чем принять решение о комплексном развитии территории, необходимо как следует разработать мастер-план этой территории.Необходимо выяснить, что у нас с социальной инфраструктурой, какое наличие уже существующих детских садиков и школ, и какое количество нам нужно будет построить. Посмотреть, что у нас с точки зрения транспортной инфраструктуры, но и немаловажно - это просчитать финансово-экономическую модель этой территории", - поделилась Анастасия Пузанова.