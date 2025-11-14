14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
11 ноября на территории музейного комплекса на Соколовой горе состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2025». Мероприятие собрало молодых поисковиков, их наставников и представителей региональной власти, демонстрируя преемственность поколений в вопросах сохранения исторической памяти.

Для командиров поисковых отрядов был организован круглый стол, где представители министерств и ведомств региона обсудили актуальные вопросы и перспективы развития Поискового Движения в Саратовской области.

Церемония включала возложение цветов в память о павших. Затем бойцы отрядов имели возможность ознакомиться с историческими экспозициями в музее боевой и трудовой славы.

За деятельность по увековечиванию памяти бойцы и командиры поисковых отрядов были отмечены наградами.