Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области

11 ноября на территории музейного комплекса на Соколовой горе состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2025». Мероприятие собрало молодых поисковиков, их наставников и представителей региональной власти, демонстрируя преемственность поколений в вопросах сохранения исторической памяти.Для командиров поисковых отрядов был организован круглый стол, где представители министерств и ведомств региона обсудили актуальные вопросы и перспективы развития Поискового Движения в Саратовской области.Церемония включала возложение цветов в память о павших. Затем бойцы отрядов имели возможность ознакомиться с историческими экспозициями в музее боевой и трудовой славы.За деятельность по увековечиванию памяти бойцы и командиры поисковых отрядов были отмечены наградами.