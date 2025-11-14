14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей

Новости
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей


Губернаторский колледж торжественно отпраздновало свое пятидесятилетие. Полвека назад, в сентябре 1975 года, образовательная организация открыла двери для первых 270 студентов, которые приступили к освоению востребованных для промышленности города специальностей: слесарь КИПиА, электромонтер, прессовщик, слесарь промышленного оборудования, машинист каландра, контролёр ОТК. Сегодня Губернаторский колледж — это динамично развивающееся учреждение, где традиции сочетаются с инновациями, а профессионализм педагогов — с устремленностью студентов в будущее.

Юбилейное торжество состоялось на сцене Балаковского театра юного зрителя. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда — тем, кто стоял у истоков становления колледжа и посвятил жизнь воспитанию молодых специалистов.

«Мы прошли путь от скромного училища до современного, престижного колледжа, оснащённого новейшим оборудованием. Выпустили десятки тысяч специалистов, которые сегодня формируют основу промышленности региона. Мы неизменно сохраняем верность нашим принципам — качеству образования, уважению к личности, вере в потенциал каждого студента. Впереди — новые вызовы и новые возможности. Мы готовы к ним, потому что наш главный капитал — это люди, сплоченный коллектив единомышленников»,- отметил директор колледжа Борис Дермер.

Кульминацией вечера стала закладка капсулы времени с посланиями нынешних студентов своим преемникам, обучающимся Губернаторского колледжа 2050 года.