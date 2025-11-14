В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением

просмотров: 88

В Саратове состоялась торжественная передача автомобиля с ручным управлением ветерану СВО Владимиру Афанасьеву. Ключи от нового автомобиля BAIC ветерану вручил руководитель саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов.«Поддержка ветеранов специальной военной операции с инвалидностью — одно из ключевых направлений нашей деятельности. Все они стремятся оставаться полезными обществу, жить активной и насыщенной жизнью, быть опорой для своих семей. Автомобиль для них — это не просто средство передвижения, а важный шаг к восстановлению, уверенности в себе и успешной социальной адаптации. Мы делаем все возможное, чтобы участники СВО, пережившие тяжелые ранения, смогли вернуться к полноценной жизни: трудиться, заботиться о близких, реализовывать свои права и обязанности как граждан. Их мужество и стойкость вдохновляют: они доказывают, что нет границ для силы духа. И мы — рядом, чтобы поддержать их на этом непростом, но важном пути», - отметил он.Владимир Афанасьев был призван в армию осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В июле 2024 года при выполнении боевой задачи он получил тяжелые минно-осколочные ранения, повлекшие ампутацию обеих ног. После лечения и реабилитации Владимир начал процесс возвращения к мирной жизни при поддержке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества». Благодаря работе социальных координаторов фонда, он успешно оформил полагающиеся меры соцподдержки, выплаты, связанные с участием в СВО, был включен в программу по адаптации жилья ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате боевых действий, и на получение средств технической реабилитации.«Я немного в радостном шоке. Я всю жизнь за рулем, получил права в юности, потом работал водителем – водил фуры, двухэтажные автобусы. После ранения я сразу сказал себе, что снова вернусь за руль. Еще не знал тогда, как это будет. Благодаря фонду «Защитники Отечества» такая возможность появилась. Прошел переобучение на управление автомобиля с ручным управлением, инструктор был мною очень доволен, получил соответствующий сертификат. И вот сейчас мечта сбылась, автомобиль – супер», - поделился впечатлениями Владимир Афанасьев.