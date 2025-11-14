14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы

Вступил в законную силу приговор Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области в отношении жителя Балтайского района, который обвинялся в незаконной охоте и вырубке лесных насаждений.



Преступление было совершено в ночь с 28 на 29 мая 2024 года в нескольких километрах от села Новая Лопастейка. Обнаружил нарушителей инспектор комитета охотничьего хозяйства и рыболовства во время рейда. Он стал свидетелем незаконной охоты. Неизвестные стреляли в двух лосей, одного из которых убили, погрузили в машину и отвезли домой в Новую Лопастейку. Подозреваемых в браконьерстве задержали вызванные инспектором сотрудники полиции. После процессуальной проверки полиция возбудила уголовное дело за незаконную охоту: разрешений у нарушителей не было. Обвиняемым по делу стал владелец карабина «Вепрь», из которого стреляли в лося. Тушу животного отвезли домой на его же машине «Нива».

В сентябре этого же года подследственный совершил еще одно преступление — незаконно вырубил деревья хвойных и лиственных пород. Ущерб превысил 3,5 млн рублей. У обвиняемого изъяли и арестовали орудия охоты, а также имущество и банковские счета.

27 октября суд вынес приговор, назначив браконьеру по двум статьям Уголовного кодекса ( п. «а» ч. 1 ст. 258, ч. 3 ст. 260 УК РФ) принудительные работы сроком 2,5 года с удержанием из заработной платы 5% в доход государства и штраф в размере 150 тыс. рублей. В рамках судебного заседания были удовлетворены исковые требования в пользу «Саратовского областного лесничества» министерства природных ресурсов и экологии за вырубленные деревья в размере 3,518 млн рублей.
Кроме того, ущерб животному миру составил 400 тыс. рублей.

Автомобиль «Нива», бензопилу и карабин суд конфисковал, остальное имущество оставил под арестом до исполнения приговора в части уплаты штрафа и возмещения 3,5 млн рублей.