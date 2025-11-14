14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
17:30 | 14 ноября
Завершился региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Саратовской области
16:20 | 14 ноября
Губернаторский колледж отметил полувековой юбилей
16:05 | 14 ноября
Главный архитектор региона рассказала о том, чем будет заниматься Институт развития территорий
16:03 | 14 ноября
В России намерены развивать институт наставничества
15:30 | 14 ноября
В Саратовской области фонд «Защитники Отечества» передал ветерану СВО автомобиль с ручным управлением
14:30 | 14 ноября
За убийство лося и вырубку деревьев суд отправил браконьера на исправительные работы
13:40 | 14 ноября
В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»
12:30 | 14 ноября
Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. 12 ноября 2025 года прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего». Проект даёт шанс погрузиться в мир виртуальной реальности, получить соревновательный опыт, найти единомышленников и раскрыть творческие способности.

«Фиджитал-спорт сейчас активно набирает обороты. Мы рады, что молодые ребята тоже подключаются к спорту будущего, и мы вместе учимся чему-то новому и необычному. Мы приносим огромную благодарность партнёрам и всем, кто приложил руку к созданию такого невероятного события. Всё это стало возможным благодаря вам!» — поделилась заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Саратовской области Мария Уланова.

Участники фестиваля проходили игру на ритм-симуляторе ОверПовер, проверили свои знания и умения в практических и настольных играх от Движения Первых и партнёров события, на образовательных лекциях смогли больше узнать о виртуальном мире, нейросетях, безопасности в интернете и о самом направлении Фиджитал. Помимо этого, для участников провели розыгрыш подарков от партнёров фестиваля.

Завершением события стала захватывающая финальная схватка ребят на ритм-симуляторе ОверПовер, который был разработан Саратовской IT-компанией GipnoTech.

Победителями соревнований стали:
1 место — Лукьянов Семён из Саратова;
2 место — Посявин Ярослав из Петровского района;
3 место — Ахмедов Максим из ЗАТО Светлый.