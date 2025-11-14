В Саратове прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего»

просмотров: 92

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. 12 ноября 2025 года прошёл Фиджитал фестиваль «Ритм будущего». Проект даёт шанс погрузиться в мир виртуальной реальности, получить соревновательный опыт, найти единомышленников и раскрыть творческие способности.«Фиджитал-спорт сейчас активно набирает обороты. Мы рады, что молодые ребята тоже подключаются к спорту будущего, и мы вместе учимся чему-то новому и необычному. Мы приносим огромную благодарность партнёрам и всем, кто приложил руку к созданию такого невероятного события. Всё это стало возможным благодаря вам!» — поделилась заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Саратовской области Мария Уланова.Участники фестиваля проходили игру на ритм-симуляторе ОверПовер, проверили свои знания и умения в практических и настольных играх от Движения Первых и партнёров события, на образовательных лекциях смогли больше узнать о виртуальном мире, нейросетях, безопасности в интернете и о самом направлении Фиджитал. Помимо этого, для участников провели розыгрыш подарков от партнёров фестиваля.Завершением события стала захватывающая финальная схватка ребят на ритм-симуляторе ОверПовер, который был разработан Саратовской IT-компанией GipnoTech.Победителями соревнований стали:1 место — Лукьянов Семён из Саратова;2 место — Посявин Ярослав из Петровского района;3 место — Ахмедов Максим из ЗАТО Светлый.