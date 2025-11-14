Два муниципалитета Саратовской области одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Определены победители Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам 2025 года. Среди них и муниципалитеты Саратовской области:

- V место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» в I категории (городские поселения, городские округа) занял город Балашов. За победу в конкурсе муниципалитет получит денежную премию в размере 10 млн. рублей. Муниципальное образование представило в качестве муниципальной практики опыт применения аналитической системы «АСГОР – «ИМУЩЕСТВО», которая позволила более эффективно управлять муниципальным имуществом и увеличить неналоговые поступления в бюджет.

-IV место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» во II категории (сельские поселения) заняло Александрово-Гайское муниципальное образование, представившее практику организации системного благоустройства микрорайона Северный с. Александров – Гай. За победу в конкурсе муниципальное образование получит премию в размере 5 млн. рублей. Основным направлением муниципальной практики стало обустройство части территории села Александров Гай с комплексным использованием возможностей федеральных и региональных программ и проектов.

Напомним, муниципалитеты области неоднократно входили в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Например, г. Балашов уже становился победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2022 году, заняв I место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» и выиграв премию в размере 45 млн. рублей.