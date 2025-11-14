В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики

просмотров: 66

В Марксе под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Михаила Орлова прошло межрайонное рабочее совещание, в ходе которого обсудили актуальные направления реализации государственной национальной политики.В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов области, органов прокуратуры, военного комиссариата, правоохранительных органов, Федеральной службы судебных приставов, главы Балаковского, Марксовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных районов и Гагаринского административного района Саратова.Открывая совещание, Михаил Орлов отметил, что межнациональные отношения являются значимым фактором общественной жизни, поэтому в Стратегии государственной национальной политики такое большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на формирование у населения активной гражданской позиции, укрепление общегражданского единства, воспитание уважения к представителям различных этносов и конфессий. Немаловажную роль играет постоянный мониторинг и профилактическая работа с представителями разных национальностей, проживающих в регионах нашей страны, а также своевременное предотвращение возникновения предконфликтных ситуаций в этой сфере.Исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов представил информацию о результатах комплексной профилактической работы в местах компактного проживания граждан различных национальностей. Эта работа была проведена министерством во взаимодействии с органами местного самоуправления, прокуратуры, правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами.Участники совещания обсудили ситуацию в сфере межнациональных отношений в обозначенных муниципалитетах, отметив важность проведения, особенно в местах компактного проживания национальных групп, комплексной мониторинговой и профилактической работы.Михаил Орлов призвал участников совещания усилить межведомственное взаимодействие, как на региональном, так и на муниципальном уровне, при реализации комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.«Только слаженная работа на всех уровнях власти при реализации мониторинговой и профилактической работы в сфере этнических и конфессиональных отношений может быть иметь положительные последствия и результаты. И очень хороший эффект имеет практика таких межведомственных и межрайонных совещаний, которая позволяет определять приоритетные направления работы и перераспределять ресурсы для решения актуальных вопросов. Будем ее продолжать», - отметил вице-губернатор.