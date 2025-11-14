В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
В Марксе под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата Губернатора области Михаила Орлова прошло межрайонное рабочее совещание, в ходе которого обсудили актуальные направления реализации государственной национальной политики.
В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов области, органов прокуратуры, военного комиссариата, правоохранительных органов, Федеральной службы судебных приставов, главы Балаковского, Марксовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных районов и Гагаринского административного района Саратова.
Открывая совещание, Михаил Орлов отметил, что межнациональные отношения являются значимым фактором общественной жизни, поэтому в Стратегии государственной национальной политики такое большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на формирование у населения активной гражданской позиции, укрепление общегражданского единства, воспитание уважения к представителям различных этносов и конфессий. Немаловажную роль играет постоянный мониторинг и профилактическая работа с представителями разных национальностей, проживающих в регионах нашей страны, а также своевременное предотвращение возникновения предконфликтных ситуаций в этой сфере.
Исполняющий обязанности министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов представил информацию о результатах комплексной профилактической работы в местах компактного проживания граждан различных национальностей. Эта работа была проведена министерством во взаимодействии с органами местного самоуправления, прокуратуры, правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами.
Участники совещания обсудили ситуацию в сфере межнациональных отношений в обозначенных муниципалитетах, отметив важность проведения, особенно в местах компактного проживания национальных групп, комплексной мониторинговой и профилактической работы.
Михаил Орлов призвал участников совещания усилить межведомственное взаимодействие, как на региональном, так и на муниципальном уровне, при реализации комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
«Только слаженная работа на всех уровнях власти при реализации мониторинговой и профилактической работы в сфере этнических и конфессиональных отношений может быть иметь положительные последствия и результаты. И очень хороший эффект имеет практика таких межведомственных и межрайонных совещаний, которая позволяет определять приоритетные направления работы и перераспределять ресурсы для решения актуальных вопросов. Будем ее продолжать», - отметил вице-губернатор.