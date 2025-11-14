14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
10:20 | 14 ноября
Сотрудники Саратовской областной станции скорой медицинской помощи вошли в пятерку лучших на международной олимпиаде
10:11 | 14 ноября
Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»
09:30 | 14 ноября
Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА
21:03 | 13 ноября
Саратовская область перешла к новой концепции комплексного развития территорий
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
Олимпиада среди медицинских работников Российской Федерации прошла в Москве в рамках V Всероссийского форума с международным участием.

В профильных соревнованиях для скорой медицинской помощи среди 17 команд со всей страны саратовцы заняли пятое место!

«Умение быстро и правильно действовать в критической ситуации — ключевой фактор для спасения пациентов. Олимпиада помогает поддерживать высокий профессионализм медицинских работников в этой жизненно важной области. Участники олимпиады - лучшие медицинские команды со всей страны. В ходе соревнований оценивались умения и навыки специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи. Наше пятое место можно считать высоким результатом! Поздравляем всех участников!» - поделился главный врач Саратовской областной станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко