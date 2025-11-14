Сотрудники Саратовской областной станции скорой медицинской помощи вошли в пятерку лучших на международной олимпиаде

просмотров: 70

Олимпиада среди медицинских работников Российской Федерации прошла в Москве в рамках V Всероссийского форума с международным участием.В профильных соревнованиях для скорой медицинской помощи среди 17 команд со всей страны саратовцы заняли пятое место!«Умение быстро и правильно действовать в критической ситуации — ключевой фактор для спасения пациентов. Олимпиада помогает поддерживать высокий профессионализм медицинских работников в этой жизненно важной области. Участники олимпиады - лучшие медицинские команды со всей страны. В ходе соревнований оценивались умения и навыки специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи. Наше пятое место можно считать высоким результатом! Поздравляем всех участников!» - поделился главный врач Саратовской областной станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко