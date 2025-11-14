Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА
Ранним утром в Саратовской области локально работали системы оповещения. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов:
- 66 – над территорией Краснодарского края,
- 45 – над территорией Саратовской области,
- 19 – над территорией Республики Крым,
- 8 – над территорией Волгоградской области,
- 7 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Белгородской области,
- 3 – над территорией Тамбовской области,
- 2 – над территорией Брянской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Нижегородской области,
- 1 – над территорией Оренбургской области,
- 59 – над акваторией Черного моря.
По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов:
- 66 – над территорией Краснодарского края,
- 45 – над территорией Саратовской области,
- 19 – над территорией Республики Крым,
- 8 – над территорией Волгоградской области,
- 7 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Белгородской области,
- 3 – над территорией Тамбовской области,
- 2 – над территорией Брянской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Нижегородской области,
- 1 – над территорией Оренбургской области,
- 59 – над акваторией Черного моря.
По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы.