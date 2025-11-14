Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА

просмотров: 89

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов:- 66 – над территорией Краснодарского края,- 45 – над территорией Саратовской области,- 19 – над территорией Республики Крым,- 8 – над территорией Волгоградской области,- 7 – над территорией Ростовской области,- 4 – над территорией Белгородской области,- 3 – над территорией Тамбовской области,- 2 – над территорией Брянской области,- 1 – над территорией Воронежской области,- 1 – над территорией Нижегородской области,- 1 – над территорией Оренбургской области,- 59 – над акваторией Черного моря.По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы.