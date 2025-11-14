14 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
11:30 | 14 ноября
В Марксе прошло межрайонное совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики
11:19 | 14 ноября
Активисты просят ускорить строительство школы в Саратове на 1100 мест
10:20 | 14 ноября
Сотрудники Саратовской областной станции скорой медицинской помощи вошли в пятерку лучших на международной олимпиаде
10:11 | 14 ноября
Легенда о Разине ожила в новом музыкальном сборнике «Ой, то не вечер»
09:30 | 14 ноября
Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА
21:03 | 13 ноября
Саратовская область перешла к новой концепции комплексного развития территорий
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Над Саратовской областью сбили 45 БПЛА

Ранним утром в Саратовской области локально работали системы оповещения. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов:

- 66 – над территорией Краснодарского края,
- 45 – над территорией Саратовской области,
- 19 – над территорией Республики Крым,
- 8 – над территорией Волгоградской области,
- 7 – над территорией Ростовской области,
- 4 – над территорией Белгородской области,
- 3 – над территорией Тамбовской области,
- 2 – над территорией Брянской области,
- 1 – над территорией Воронежской области,
- 1 – над территорией Нижегородской области,
- 1 – над территорией Оренбургской области,
- 59 – над акваторией Черного моря.

По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы.