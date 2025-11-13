13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
14:00 | 13 ноября
В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»
13:00 | 13 ноября
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»
12:30 | 13 ноября
Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки
11:30 | 13 ноября
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов
10:34 | 13 ноября
Как проводить международные платежи для бизнеса
10:24 | 13 ноября
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
Председатель Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов оценил возможности региональной кадровой программы для ветеранов СВО.

«В рамках региональной программы «Наши герои» Губернатора области Романа Бусаргина ребята, испытавшие тяжелейшие нагрузки на передовой и сумевшие сохранить стойкость духа, получили уникальную возможность окунуться в сложную систему госуправления. Сейчас они проходят стажировки в органах власти, приобретают знания и навыки, необходимые для глубокого понимания работы всех механизмов изнутри.

Такие стажировки позволяют будущим управленцам досконально изучить работу государственных структур. По сути это уникальная возможность для самореализации. Для многих участников программа станет настоящим мостиком к новым горизонтам профессиональной деятельности, позволит им стать настоящими руководителями и наставниками следующего поколения», — рассказал Михаил Панкратов.