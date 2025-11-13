Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО

просмотров: 119

Председатель Саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Михаил Панкратов оценил возможности региональной кадровой программы для ветеранов СВО.«В рамках региональной программы «Наши герои» Губернатора области Романа Бусаргина ребята, испытавшие тяжелейшие нагрузки на передовой и сумевшие сохранить стойкость духа, получили уникальную возможность окунуться в сложную систему госуправления. Сейчас они проходят стажировки в органах власти, приобретают знания и навыки, необходимые для глубокого понимания работы всех механизмов изнутри.Такие стажировки позволяют будущим управленцам досконально изучить работу государственных структур. По сути это уникальная возможность для самореализации. Для многих участников программа станет настоящим мостиком к новым горизонтам профессиональной деятельности, позволит им стать настоящими руководителями и наставниками следующего поколения», — рассказал Михаил Панкратов.