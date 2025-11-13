Практика использования реагентов для зимней обработки дорог себя оправдала

просмотров: 40

«Выбор в пользу реагентов - это, действительно, шаг вперёд, как в прямом, так и в переносном смысле. Снег и лед после их применения тают быстро, можно уверенно идти, не опасаясь падений. А весной - не нужно вывозить грязь», – отметила Ольга Шуваева, член общественного совета Фрунзенского района.