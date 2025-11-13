13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
В Саратовской области представили уникальную стратегию развития образовательной сети
Практика использования реагентов для зимней обработки дорог себя оправдала
Жители Саратовской области заключили почти шесть тысяч социальных контрактов
В честь празднования Дня народного единства педагоги Саратовской консерватории дали серию концертов в Европе
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Практика использования реагентов для зимней обработки дорог себя оправдала

Саратову из регионального бюджета выделяю 50 млн рублей для закупки реагентов вместо песко-соляной смеси для обработки дорог в зимний период. Соответствующая инициатива губернатора области Романа Бусаргина была поддержана депутатами областной Думы.


«Выбор в пользу реагентов - это, действительно, шаг вперёд, как в прямом, так и в переносном смысле. Снег и лед после их применения тают быстро, можно уверенно идти, не опасаясь падений. А весной - не нужно вывозить грязь», – отметила Ольга Шуваева, член общественного совета Фрунзенского района.