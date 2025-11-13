просмотров: 105

В текущем году в сельскохозяйственных организациях региона наблюдается положительная динамика в производстве продукции животноводства. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Молчанов в ходе заседания комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию регионального парламента.Так, производство яиц в сельхозорганизациях с января по октябрь выросло на 38,4%, скота и птицы на убой – на 11,4%. Производство молока показало рост в 8,2%.Кроме того, Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц – 13-е и 15-е места соответственно. Такие данные приводят органы статистики по итогам девяти месяцев 2025 года.«В регионе продолжается системная работа по увеличению уровня молочной продуктивности животных за счет повышения генетического потенциала и совершенствования качества кормовой базы, а также создание новых скотомест в рамках инвестиционных проектов», - рассказал Алексей Молчанов.По словам заместителя министра, к настоящему времени в регионе завершена реализация 13 инвестиционных проектов, из которых 6 – по развитию молочного скотоводства, 6 – по развитию птицеводства и 1- в рыбоводстве.Всего же в 2025 году животноводы области реализуют 20 крупных инвестпроектов.