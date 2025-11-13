Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе

13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Член Молодежного совета по межнациональным отношениям при министерстве внутренней политики и общественных отношений области, активистка регионального Мордовского национально-культурного центра «Шумбрат» Алена Беликова приняла участие в итоговых мероприятий федерального проекта «Общероссийский конкурс «Герои финно-угорских народов Российской Федерации. Связь поколений, преемственность традиций».

На площадке собрались представители из 29 субъектов Российской Федерации, входящие в состав Молодежного совета Ассоциации финно-угорских народов России.

Модераторами встречи выступили председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, сенатор Российской Федерации Петр Тултаев и председатель Молодежного совета Ассоциации Максим Алгайкин.

В ходе дискуссии участники обсудили историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, вклад финно-угорских народов в общее дело. Собравшиеся отметили, что сохранение памяти о подвиге многонационального советского народа является ключевым элементом в укреплении межнационального согласия в современной России. Молодые лидеры также обменялись успешным опытом реализации патриотических и культурных проектов в своих регионах и представили лучшие практики в сфере гармонизации межнациональных отношений.

На заседании Молодежного совета Ассоциации были подведены итоги работы за прошедший год и определены стратегические направления деятельности на следующий период.

«Для меня участие в мероприятиях проекта – это не только возможность почтить память героев, но и напоминание о важности единения народов России. Мы продолжаем традицию взаимопомощи и уважения, которая позволила нашим предкам победить, и стараемся сохранять её в нашей работе с молодёжью», – отметила Алена Беликова.