13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве

Делегация Саратовской области во главе с заместителем Председателя Правительства Алексеем Никитиным принимает участие в работе XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уральске.

В ходе панельных сессий форума обсуждались вопросы развития двусторонних отношений в сферах цифровизации, транспорта и логистики, промышленности и энергетики, возможности кооперации для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест в регионах и другие. Представители деловых кругов Саратовской области презентовали свое дело на бирже деловых контактов.

На форуме будет подписан ряд перспективных соглашений о сотрудничестве с казахстанскими партнерами, в том числе между Правительством Саратовской области и Акиматом Западно-Казахстанской области, между районами Саратовской и Западно-Казахстанской областей, образовательными организациями.

«Казахстан – давний партнер нашего региона. Объем внешнеторгового оборота по итогам первого полугодия 2025 года увеличился на 38,5% по сравнению с 2024 годом. По объему экспорта Республика занимает 2 место - рост почти на 47%. На территории Саратовской области зарегистрированы 26 совместных с казахстанской стороной предприятий. Мы продолжаем плодотворную работу в рамках форума, нацелены на наращивание сотрудничества», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.