13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:54 | 13 ноября
Практика использования реагентов для зимней обработки дорог себя оправдала
09:00 | 13 ноября
Жители Саратовской области заключили почти шесть тысяч социальных контрактов
08:13 | 13 ноября
В честь празднования Дня народного единства педагоги Саратовской консерватории дали серию концертов в Европе
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
В концертах участвовали проректор по учебной работе и международному сотрудничеству, профессор Вячеслав Бондаренко (баян), профессор Дмитрий Бойко (балалайка), доцент Владимир Левицкий (фортепиано), преподаватель Сергей Майданов (баритон).

6 ноября программа, включающая русскую и французскую музыку, была представлена в Париже, в Российском православном духовно-культурном центре Посольства РФ во Франции. 7 и 9 ноября концерты прошли в Русских домах в Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге, с которыми также были подписаны соглашения о сотрудничестве.

На последних двух мероприятиях присутствовали Послы России в Бельгии и Люксембурге Денис Гончар и Дмитрий Лобанов, а также Послы дружественных России европейских стран. Вечера были посвящены русской культуре, поэтому программы концертов были составлены из русской классической и народной музыки. Организаторы отметили высочайший уровень мастерства педагогов Саратовской консерватории, готовность к дальнейшему сотрудничеству и развитию отношений.

Выступления в Париже и Брюсселе предварялись лекциями директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова о русской музыке. Концерт в Брюсселе был совмещен с открытием фотовыставки Российского национального музея музыки, посвященной уникальным народным инструментам из нескольких регионов России – от гуслей до варгана и хомуса. Накануне в Русском доме в Брюсселе была открыта еще одна фотовыставка, проходящая в рамках крупнейшего фестиваля «Первозданная Россия».