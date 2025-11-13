В честь празднования Дня народного единства педагоги Саратовской консерватории дали серию концертов в Европе

просмотров: 82

В концертах участвовали проректор по учебной работе и международному сотрудничеству, профессор Вячеслав Бондаренко (баян), профессор Дмитрий Бойко (балалайка), доцент Владимир Левицкий (фортепиано), преподаватель Сергей Майданов (баритон).6 ноября программа, включающая русскую и французскую музыку, была представлена в Париже, в Российском православном духовно-культурном центре Посольства РФ во Франции. 7 и 9 ноября концерты прошли в Русских домах в Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге, с которыми также были подписаны соглашения о сотрудничестве.На последних двух мероприятиях присутствовали Послы России в Бельгии и Люксембурге Денис Гончар и Дмитрий Лобанов, а также Послы дружественных России европейских стран. Вечера были посвящены русской культуре, поэтому программы концертов были составлены из русской классической и народной музыки. Организаторы отметили высочайший уровень мастерства педагогов Саратовской консерватории, готовность к дальнейшему сотрудничеству и развитию отношений.Выступления в Париже и Брюсселе предварялись лекциями директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова о русской музыке. Концерт в Брюсселе был совмещен с открытием фотовыставки Российского национального музея музыки, посвященной уникальным народным инструментам из нескольких регионов России – от гуслей до варгана и хомуса. Накануне в Русском доме в Брюсселе была открыта еще одна фотовыставка, проходящая в рамках крупнейшего фестиваля «Первозданная Россия».