11 ноября прошло заседание областной кинокомиссии под руководством министра культуры Наталии Щелкановой. Кинокомиссия была создана в 2023 году по постановлению губернатора Романа Бусаргина и занимается поддержкой кинопроизводства в регионе.

Директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная рассказала о ключевых проектах 2025 года: работа с проектом Дмитрия Масленникова «Экстремальные прятки»; организация съемок в Саратове короткометражного фильма «Два часа»; обзор локаций и локейшн-скаутинг для многосерийного художественного фильма «Капитанская дочка»; поддержка сериала «Без соли, масла и специй»; содействие проекту «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» и съемки музыкальных видео; организация съемок документальной передачи о Саратове «Мы и Они. На выезде» с согласованием всех площадок, включая парки и музеи региона; поддержка короткометражного фильма «Воля» и музыкально-документального проекта «СВОи Герои»; проведение локейшн-тура проекта «Саратовские сценарии. Киноразведка с участием ИИ».

В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»

«За прошедший период кинокомиссией была проведена значительная работа по содействию производству фильмов и созданию комфортных условий для съемок в нашем регионе. Создан официальный сайт кинокомиссии, на котором опубликовано более 180 карточек с описанием локаций, сайт регулярно пополняется актуальной информацией. Благодаря соцсетям аудитория постоянно получает новости и детали проектов», - отметила Ирина Бережная.

Кроме того, кинокомиссия оказывает транспортную поддержку региональным съемочным группам и консультирует новые кинокомиссии соседних регионов, таких как Тамбовская, Рязанская и Пензенская области.