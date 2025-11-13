В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»

просмотров: 118

На базе гимназии «Авиатор» прошли областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», организованные Региональным центром допризывной подготовки молодежи в рамках акции «Всероссийский день призывника». Участие в мероприятии приняли 35 команд из Саратова и 17 муниципальных районов области.В программу мероприятия вошли не только стрельба, но и профориентационные выступления представителей ведущих военных вузов страны, выставка вооружения от клуба «Беркут», а также конкурс по неполной разборке-сборке автомата Калашникова.По итогам соревнований в личном зачете среди юношей победителем стал Владимиров Матвей (школа № 3 г. Хвалынск), среди девушек — Шадрина Юлия (Вольский педагогический колледж имени Ф.И. Панфёрова «Витязь-А»). В командном первенстве первое место занял военно-патриотический клуб «Витязь» гимназии «Авиатор», которому был вручен переходящий кубок.