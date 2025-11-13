13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
14:00 | 13 ноября
В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»
13:00 | 13 ноября
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»
12:30 | 13 ноября
Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки
11:30 | 13 ноября
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов
10:34 | 13 ноября
Как проводить международные платежи для бизнеса
10:24 | 13 ноября
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»

Новости
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»


На базе гимназии «Авиатор» прошли областные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», организованные Региональным центром допризывной подготовки молодежи в рамках акции «Всероссийский день призывника». Участие в мероприятии приняли 35 команд из Саратова и 17 муниципальных районов области.

В программу мероприятия вошли не только стрельба, но и профориентационные выступления представителей ведущих военных вузов страны, выставка вооружения от клуба «Беркут», а также конкурс по неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

По итогам соревнований в личном зачете среди юношей победителем стал Владимиров Матвей (школа № 3 г. Хвалынск), среди девушек — Шадрина Юлия (Вольский педагогический колледж имени Ф.И. Панфёрова «Витязь-А»). В командном первенстве первое место занял военно-патриотический клуб «Витязь» гимназии «Авиатор», которому был вручен переходящий кубок.