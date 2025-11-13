Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки

просмотров: 138

Команда Саратовской области (студенты Энгельсского политехнического колледжа Александр Незнанов, Алексей Кондратьев и ученик школы №33 г. Энгельса Руслан Гарифуллин) успешно преодолела отборочный этап Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота».Молодые разработчики представили инновационный проект «Нано-агрокоптер64», предназначенный для применения в сельском хозяйстве. Особенностью разработки является способность работать в труднодоступных местах плодовых деревьев, осуществлять мониторинг с технологией FPV-пилотирования, доставлять малогабаритные удобрения и снимать плоды с использованием модульной иглы.Команда успешно защитила свой проект и получила право участвовать в финале турнира, который пройдет с 9 по 12 декабря на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге.