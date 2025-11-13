13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
14:00 | 13 ноября
В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»
13:00 | 13 ноября
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»
12:30 | 13 ноября
Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки
11:30 | 13 ноября
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов
10:34 | 13 ноября
Как проводить международные платежи для бизнеса
10:24 | 13 ноября
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Команда Саратовской области (студенты Энгельсского политехнического колледжа Александр Незнанов, Алексей Кондратьев и ученик школы №33 г. Энгельса Руслан Гарифуллин) успешно преодолела отборочный этап Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам «Новая высота».

Молодые разработчики представили инновационный проект «Нано-агрокоптер64», предназначенный для применения в сельском хозяйстве. Особенностью разработки является способность работать в труднодоступных местах плодовых деревьев, осуществлять мониторинг с технологией FPV-пилотирования, доставлять малогабаритные удобрения и снимать плоды с использованием модульной иглы.

Команда успешно защитила свой проект и получила право участвовать в финале турнира, который пройдет с 9 по 12 декабря на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге.