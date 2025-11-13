13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:17 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова поддержал молодых экономистов на праздновании 260-летия ВЭО России
16:30 | 13 ноября
Саратовская область входит в топ-20 российских регионов-производителей молока и яиц
15:30 | 13 ноября
Вклад финно-угорских народов в Победу обсудили на круглом столе
14:30 | 13 ноября
Саратовская область подпишет с Казахстаном новые соглашения о сотрудничестве
14:00 | 13 ноября
В Саратовской области планируют снимать сериал «Капитанская дочка»
13:00 | 13 ноября
В Саратовской области состоялись масштабные соревнования по пулевой стрельбе «Снайпер»
12:30 | 13 ноября
Саратовские студенты вышли в финал Всероссийского турнира по беспилотным системам с агрокоптером собственной разработки
11:30 | 13 ноября
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов
10:34 | 13 ноября
Как проводить международные платежи для бизнеса
10:24 | 13 ноября
Проект «Наши герои» — уникальная возможность для самореализации участников СВО
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов

Новости / Здоровье
В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов

В этом году новые медицинские учреждения появились в селах Береговое и Новопривольное. В Новопривольном ФАПа до этого не было вообще, почти 400 больших и маленьких жителей ездили за медицинской помощью в районную больницу, а в селе Береговое новая модульная конструкция пришла на смену морально и физически устаревшему зданию.

Теперь местные жители смогут получать качественную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях, не выезжая за пределы населённого пункта. В Новопривольном медицинскую помощь жителям оказывает медицинская сестра, а в Береговом – фельдшер.

Новые ФАПы оснащаются всем необходимым: мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, а это более 50 наименований.

- В общей сложности по программе модернизации в Ровенском районе было установлено восемь ФАПов, не считая двух последних. В селах Яблоновка, Скатовка, Мирное, Луговское, Первомайское, в поселках Владимирский и Речной, – рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».