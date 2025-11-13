В Ровенском районе за время действия программы модернизации установлено десять современных ФАПов

просмотров: 135

В этом году новые медицинские учреждения появились в селах Береговое и Новопривольное. В Новопривольном ФАПа до этого не было вообще, почти 400 больших и маленьких жителей ездили за медицинской помощью в районную больницу, а в селе Береговое новая модульная конструкция пришла на смену морально и физически устаревшему зданию.Теперь местные жители смогут получать качественную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях, не выезжая за пределы населённого пункта. В Новопривольном медицинскую помощь жителям оказывает медицинская сестра, а в Береговом – фельдшер.Новые ФАПы оснащаются всем необходимым: мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, а это более 50 наименований.- В общей сложности по программе модернизации в Ровенском районе было установлено восемь ФАПов, не считая двух последних. В селах Яблоновка, Скатовка, Мирное, Луговское, Первомайское, в поселках Владимирский и Речной, – рассказала главный врач районной больницы Светлана Светова.Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».