13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
В Саратовской области представили уникальную стратегию развития образовательной сети

На заседании комитета по образованию и культуре областной Думы заместитель министра образования Людмила Григорьева представила новую стратегию развития образовательной сети региона, реализация которой началась с сентября 2025 года.

Главная цель стратегии — помочь школьникам выбрать профессию и повысить качество их подготовки. Для этого в области будут созданы пять кластеров по направлениям: технологическое, естественно-научное, социально-экономическое, агротехнологическое и гуманитарное.

Реализация стратегии предполагает объединение усилий школ, колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. К работе также присоединяются предприятия, заинтересованные в подготовке квалифицированных специалистов.

Ожидается, что новая система улучшит подготовку кадров для ключевых отраслей региона и поможет выпускникам найти работу по специальности в Саратовской области. Среди конкретных задач — увеличение числа старшеклассников, выбирающих для ЕГЭ предметы технологического и естественно-научного профиля, а также рост количества выпускников, продолжающих образование по выбранному направлению.

«Реализация программы позволит обеспечить к 2028 году эффективную систему профессиональной ориентации школьников старших классов, охватив ею 100% учеников 10-х и 11-х классов. Это обеспечит своевременное определение профессиональных предпочтений молодежи и эффективное профессиональное ориентирование будущих специалистов», — отметила Людмила Григорьева.