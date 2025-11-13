13 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Жители Саратовской области заключили почти шесть тысяч социальных контрактов

В Саратовской области с 2020 года жители области пользуются государственной помощью на основании социального контракта. За это время было заключено более 37 тысяч социальных контрактов, с начала этого года – 5,9 тысячи. Кто может получить эту помощь, какие имеются условия и направления – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова в прямом эфире сообщества «Саратовская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Перечисляя направления, на которые может заключаться соцконтракт, заместитель министра уточнила, что самыми востребованными в этом году были: поиск работы – 3716 контрактов, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 784 контракта. Кроме того, пользуется спросом соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства – 386 человек воспользовались поддержкой на его развитие.

«Большинство социальных контрактов заключается с семьями с детьми. Они составляют около 82% от общего числа получателей, а из числа семей с детьми 14 % – это многодетные семьи», – подчеркнула Ольга Морозова.

Отдельно Ольга Морозова рассказала про поиск работы. Это двустороннее соглашение между государственным учреждением социальной поддержки населения и гражданином, по которому гражданин с невысоким уровнем дохода берет на себя обязательство трудоустроиться, а учреждение – оказать ему материальную поддержку.

Размер материальной поддержки составляет 16237 руб. единовременно после подписания социального контракта, далее по 16237 руб. ежемесячно еще в течение трех месяцев после трудоустройства.

Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют жители региона, среднедушевой доход которых по независящим причинам ниже величины прожиточного минимума на душу населения в области.

Ольга Морозова обратила внимание, что социальный контракт между гражданином и органом социальной поддержки населения может заключаться неоднократно. В случае успешного завершения предыдущего социального контракта, следующий с тем же гражданином может быть заключен не ранее, чем через год. Направление социального контракта гражданин выбирает сам, указывая его в заявлении.

Заявление на данную меру поддержки удобно подать через Госуслуги, а также в МФЦ или в управлении социальной поддержки населения.

Напомним, с 2025 года эта мера поддержки действует в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».