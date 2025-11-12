12 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов

Новости / Новости ЖКХ
С 15 декабря 2025 года все управляющие организации региона переходят на обязательное использование мессенджера MAX для взаимодействия с жителями многоквартирных домов.
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов

Об этом сегодня сообщила руководитель ГЖИ Саратовской области Юлия Абрамова на рабочем совещании комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ при Торгово-промышленной палате Саратовской области с участием представителей Союза управляющих организаций и руководства УК.

Теперь каждому дому будет создан отдельный чат в MAX. ГЖИ будет иметь доступ к чату УК и жильцов. Цель – централизовать коммуникацию, повысить прозрачность и снизить количество обращений в диспетчерские службы.

В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов

Управляющая компания обязана назначить из своего состава сотрудника – администратора чата.

При смене УК или её персонала чат не удаляется, а инспекция назначит нового администратора, обеспечив непрерывность связи с жильцами.
Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1880-р от 12 июля 2025 года платформа MAX утверждена в качестве национального мессенджера.

Напомним, был принят Федеральный закон от 24.06.2025 №156-ФЗ, регламентирующий работу коммуникационных платформ, в том числе внедрение MAX.

В некоторых регионах, например в Татарстане, есть дорожные карты, согласно которым к определённому сроку, например к декабрю 2025 года, необходимо перевести домовые чаты для коммуникации управляющих компаний с жильцами в MAX.

На совещании также обсудили новые требования к отчётности, тарифообразованию и порядку взаимодействия с региональными операторами.

Переход на единую платформу – часть системной работы по цифровизации сферы ЖКХ в регионе.