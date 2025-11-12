В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов

просмотров: 226

Об этом сегодня сообщила руководитель ГЖИ Саратовской области Юлия Абрамова на рабочем совещании комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ при Торгово-промышленной палате Саратовской области с участием представителей Союза управляющих организаций и руководства УК.Теперь каждому дому будет создан отдельный чат в MAX. ГЖИ будет иметь доступ к чату УК и жильцов. Цель – централизовать коммуникацию, повысить прозрачность и снизить количество обращений в диспетчерские службы.Управляющая компания обязана назначить из своего состава сотрудника – администратора чата.При смене УК или её персонала чат не удаляется, а инспекция назначит нового администратора, обеспечив непрерывность связи с жильцами.Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1880-р от 12 июля 2025 года платформа MAX утверждена в качестве национального мессенджера.Напомним, был принят Федеральный закон от 24.06.2025 №156-ФЗ, регламентирующий работу коммуникационных платформ, в том числе внедрение MAX.В некоторых регионах, например в Татарстане, есть дорожные карты, согласно которым к определённому сроку, например к декабрю 2025 года, необходимо перевести домовые чаты для коммуникации управляющих компаний с жильцами в MAX.На совещании также обсудили новые требования к отчётности, тарифообразованию и порядку взаимодействия с региональными операторами.Переход на единую платформу – часть системной работы по цифровизации сферы ЖКХ в регионе.