18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Фильм «20 тонн», генеральным продюсером которого выступил депутат Саратовской областной Думы, член Общественного совета при Министерстве обороны России, член Совета Саратовского областного отделения ВООВ "Боевое братство", ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин, стал победителем ХХ Международного фестиваля документального кино «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.

Кинофестиваль, в котором участвуют представители 45 стран мира и 20 регионов России, проходит в Сочи с 10 по 17 ноября 2025 года и стал одним из центральных культурных событий года, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы работ фестиваля активно проходили на 100 площадках в 25 регионах России и за рубежом.

«Благодарим авторитетное жюри и зрителей за выбор и высокую оценку нашего фильма. Уверены, что его важность и нужность для общества высока в наше время. Фильм «20 тонн» показал, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя падать духом и сдаваться, нужно бороться, проявлять волю и достигать высоких результатов в спорте, в работе, в творчестве, в жизни. Гордимся героем нашего фильма, ветераном СВО Евгением Ивановым, который стал для всех ярким примером мужества, отваги, силы и жизнелюбия», - подчеркнул Вячеслав Калинин.