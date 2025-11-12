Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»

просмотров: 99

Фильм «20 тонн», генеральным продюсером которого выступил депутат Саратовской областной Думы, член Общественного совета при Министерстве обороны России, член Совета Саратовского областного отделения ВООВ "Боевое братство", ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин, стал победителем ХХ Международного фестиваля документального кино «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.Кинофестиваль, в котором участвуют представители 45 стран мира и 20 регионов России, проходит в Сочи с 10 по 17 ноября 2025 года и стал одним из центральных культурных событий года, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы работ фестиваля активно проходили на 100 площадках в 25 регионах России и за рубежом.«Благодарим авторитетное жюри и зрителей за выбор и высокую оценку нашего фильма. Уверены, что его важность и нужность для общества высока в наше время. Фильм «20 тонн» показал, что при любых жизненных обстоятельствах нельзя падать духом и сдаваться, нужно бороться, проявлять волю и достигать высоких результатов в спорте, в работе, в творчестве, в жизни. Гордимся героем нашего фильма, ветераном СВО Евгением Ивановым, который стал для всех ярким примером мужества, отваги, силы и жизнелюбия», - подчеркнул Вячеслав Калинин.