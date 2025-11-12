12 ноября 2025 СРЕДА
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
1 декабря 2025 года в Саратове стартует областной конкурс художественного и литературного творчества «СВОим Героям». Его цель - поддержать наших солдат, принимающих участие в специальной военной операции.

Конкурс проводится в двух номинациях: художественное и литературное творчество.

К участию приглашаются дети, в возрасте от 9 до 17 лет (включительно), обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, специализированных лицеев сферы культуры и искусства Саратовской области.

Ребятам предлагается подготовить открытку с новогодним поздравлением, талисман участнику СВО, рассказ, эссе, стихотворение о защитниках Родины и настоящих героях.

Работы победителей и участников будут переданы в музей истории специальной военной операции и, непосредственно, участникам СВО.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте «СОУМЦ»: https://clck.ru/3QFhzE