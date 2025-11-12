Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области

просмотров: 89

1 декабря 2025 года в Саратове стартует областной конкурс художественного и литературного творчества «СВОим Героям». Его цель - поддержать наших солдат, принимающих участие в специальной военной операции.Конкурс проводится в двух номинациях: художественное и литературное творчество.К участию приглашаются дети, в возрасте от 9 до 17 лет (включительно), обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, специализированных лицеев сферы культуры и искусства Саратовской области.Ребятам предлагается подготовить открытку с новогодним поздравлением, талисман участнику СВО, рассказ, эссе, стихотворение о защитниках Родины и настоящих героях.Работы победителей и участников будут переданы в музей истории специальной военной операции и, непосредственно, участникам СВО.Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте «СОУМЦ»: https://clck.ru/3QFhzE