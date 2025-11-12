12 ноября 2025 СРЕДА
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный

В одном из детских садов Ленинского района прошла встреча министра образования области Александра Пажитнева и куратора строительства новой школы в Молодежном Анастасии Морозовой с родителями дошкольников.



Работы по возведению новой школы вблизи сквера "Территория детства" уже активно ведутся. Помимо учебного заведения на 1100 мест в следующем году здесь появятся бассейн и спортивные площадки. Поэтому вопросы организации образовательного процесса уже актуальны. Родителям будущих учеников рассказали о комплектовании классов, педагогического состава и о том, что по оснащению новая школа будет одной из ведущих в Саратове.

"Это будет школа полного дня, где дети будут не только учиться, но и заниматься дополнительным образованием, - это секции, кружки по разным направлениям. Рассказываем родителям как будут формироваться списки детей в эту школу, каким образом она будет работать, какой у неё будет режим", - рассказал министр образования области Александр Пажитнев.

Родители будущих первоклассников, в свою очередь, отметили, что главные преимущества новой школы для них - это современная инфраструктура и обучение в одну смену.

"У меня старший ребенок в этом году закончил девятый класс и очень были большие трудности со второй сменой. Так как у нас новая школа строится, и она разгрузит старую. И обе школы будут работать в одну смену, это очень удобно как для родителей, так и для детей, потому что очень много детей у нас посещают кружки, разные секции, а они, как мы с вами уже знаем, в вечернее время суток, и очень было неудобно, в связи с этим даже ребёнок бывало, что не успевал" , - поделилась жительница микрорайона Алиса Бочкарёва.