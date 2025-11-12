Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения

просмотров: 109

На последнем совещании областного парламента депутаты поддержали инициативу губернатора о выделении 21,2 млн рублей на закупку рентген-аппарата последнего поколения. Уникальное по своим характеристикам оборудование позволит вывести на новый уровень деятельность отделения скорой медицинской помощи, играющего ключевую роль в спасении жизни в критической ситуации.Ежедневно отделение принимает более 100 пациентов. Для постановки диагноза необходимо рентгенологическое исследование. Функциональные возможности приобретаемого аппарата не только кратно повышают качество диагностики, но и реализуют принципы цифрового здравоохранения и телемедицины.«В контексте задач, стоящих перед нашей больницей по спасению жизни и здоровья пациентов, точность и скорость диагностики имеют определяющее значение для принятия врачебных решений и оказания качественной медицинской помощи. Новое высокотехнологичное оборудование на службе экстренной медицины - значительный вклад в здравоохранение региона», - отметила главный врач больницы Ирина Бугаева.