12 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения

Новости / Здоровье
Во время посещения губернатором Романом Бусаргиным Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи в сентябре этого года была озвучена необходимость нового рентгенологического оборудования для повышения эффективности экстренной помощи.



На последнем совещании областного парламента депутаты поддержали инициативу губернатора о выделении 21,2 млн рублей на закупку рентген-аппарата последнего поколения. Уникальное по своим характеристикам оборудование позволит вывести на новый уровень деятельность отделения скорой медицинской помощи, играющего ключевую роль в спасении жизни в критической ситуации.

Ежедневно отделение принимает более 100 пациентов. Для постановки диагноза необходимо рентгенологическое исследование. Функциональные возможности приобретаемого аппарата не только кратно повышают качество диагностики, но и реализуют принципы цифрового здравоохранения и телемедицины.

«В контексте задач, стоящих перед нашей больницей по спасению жизни и здоровья пациентов, точность и скорость диагностики имеют определяющее значение для принятия врачебных решений и оказания качественной медицинской помощи. Новое высокотехнологичное оборудование на службе экстренной медицины - значительный вклад в здравоохранение региона», - отметила главный врач больницы Ирина Бугаева.