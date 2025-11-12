В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных

просмотров: 114

Работники заказника «Центральный», расположенного сразу в трех районах Саратовской области, поделились видеоматериалами о жизни обитателей охраняемой территории. На одном из видео — молодой лось, который пришел к специально оборудованной кормушке. Животное ведет себя спокойно и практически не боится человека — настолько безопасно в заказнике, хотя охотничий инспектор стоит совсем рядом — буквально в 10-15 метрах от животного.Такая картина не редкость для заказника. По словам директора природной территории Александра Карнюшина, животных можно легко встретить на своем пути — они не пугливы, хотя и соблюдают осторожность. Тем более те же самые копытные знают, что для них всегда найдется корм. Именно сейчас активно ведется заготовка кормов.«Закуплено 80 тонн зерна для подкормки животных, обустроены и отремонтированы подкормочные площадки. В начале ноября работники заказника разложили 800 кг соли в солонцы, а всего с начала года 2 тонны соли. Соль помогает животным восполнить необходимые минералы зимой. В этом году на особо охраняемой природной территории расположили 22 кормушки. Еще три планируется установить до конца года», - рассказал Александр Карнюшин.За время существования заказника, созданного 3 года назад по инициативе губернатора Романа Бусаргина, не было зарегистрировано ни одного случая браконьерства - животные находятся под защитой. Сотрудники заказника строго за этим следят. Имеющаяся авто и мототехника позволяет проводить ежедневные рейды по предотвращению случаев браконьерства.«Все это положительно сказалось на природных ресурсах. Продолжает расти популяция животных, в том числе лося, который еще совсем недавно был практически истреблен в этих краях. Сейчас здесь обитают 14 лосей и, думаю, их число будет только расти. Олень пятнистый, косуля сибирская также показывают прирост популяции. А еще на охраняемой территории обитают ондатры, ласки, кабаны и бобры. Благодаря таким условиям появились краснокнижные животные, например, дрофы. Были замечены благородные олени, а на фотоловушку попадала рысь», - рассказал министр-председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.