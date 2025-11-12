12 ноября 2025 СРЕДА
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Работники заказника «Центральный», расположенного сразу в трех районах Саратовской области, поделились видеоматериалами о жизни обитателей охраняемой территории. На одном из видео — молодой лось, который пришел к специально оборудованной кормушке. Животное ведет себя спокойно и практически не боится человека — настолько безопасно в заказнике, хотя охотничий инспектор стоит совсем рядом — буквально в 10-15 метрах от животного.

Такая картина не редкость для заказника. По словам директора природной территории Александра Карнюшина, животных можно легко встретить на своем пути — они не пугливы, хотя и соблюдают осторожность. Тем более те же самые копытные знают, что для них всегда найдется корм. Именно сейчас активно ведется заготовка кормов.

«Закуплено 80 тонн зерна для подкормки животных, обустроены и отремонтированы подкормочные площадки. В начале ноября работники заказника разложили 800 кг соли в солонцы, а всего с начала года 2 тонны соли. Соль помогает животным восполнить необходимые минералы зимой. В этом году на особо охраняемой природной территории расположили 22 кормушки. Еще три планируется установить до конца года», - рассказал Александр Карнюшин.

За время существования заказника, созданного 3 года назад по инициативе губернатора Романа Бусаргина, не было зарегистрировано ни одного случая браконьерства - животные находятся под защитой. Сотрудники заказника строго за этим следят. Имеющаяся авто и мототехника позволяет проводить ежедневные рейды по предотвращению случаев браконьерства.

«Все это положительно сказалось на природных ресурсах. Продолжает расти популяция животных, в том числе лося, который еще совсем недавно был практически истреблен в этих краях. Сейчас здесь обитают 14 лосей и, думаю, их число будет только расти. Олень пятнистый, косуля сибирская также показывают прирост популяции. А еще на охраняемой территории обитают ондатры, ласки, кабаны и бобры. Благодаря таким условиям появились краснокнижные животные, например, дрофы. Были замечены благородные олени, а на фотоловушку попадала рысь», - рассказал министр-председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.