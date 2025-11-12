12 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни

18 ноября на новой сцене театра оперы и балета состоится концертная программа «Музыка дружбы», в которой примут участие народные коллективы Самойловского района, а также солисты оперы, артисты балета, хор и симфонический оркестр театра.

Саратовские зрители услышат уникальный ансамбль бандуристок «Журавка». В 2010 году ему было присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». Ансамбль бандуристок отличается ярким, мелодичным звуком. Высокое исполнительское мастерство позволило ансамблю «Журавка» стать визитной карточкой Саратовской области.

В настоящее время в коллективе занимается 38 человек от 8 до 48 лет.

В концерте примет участие вокальный ансамбль «Надежда», ансамбль народной песни «Россияночка», женский вокальный ансамбль «Мелодия», артисты балета, хора и симфонического оркестра театра.