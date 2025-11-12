На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни

просмотров: 121

18 ноября на новой сцене театра оперы и балета состоится концертная программа «Музыка дружбы», в которой примут участие народные коллективы Самойловского района, а также солисты оперы, артисты балета, хор и симфонический оркестр театра.Саратовские зрители услышат уникальный ансамбль бандуристок «Журавка». В 2010 году ему было присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». Ансамбль бандуристок отличается ярким, мелодичным звуком. Высокое исполнительское мастерство позволило ансамблю «Журавка» стать визитной карточкой Саратовской области.В настоящее время в коллективе занимается 38 человек от 8 до 48 лет.В концерте примет участие вокальный ансамбль «Надежда», ансамбль народной песни «Россияночка», женский вокальный ансамбль «Мелодия», артисты балета, хора и симфонического оркестра театра.