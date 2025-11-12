12 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 12 ноября
Новогодние поздравления «СВОим Героям» подготовят учащиеся детских школах искусств области
17:02 | 12 ноября
В Саратовской области вводят единый мессенджер для общения УК и жильцов
17:00 | 12 ноября
Родителям будущих первоклассников рассказали о новой школе в п. Молодежный
16:37 | 12 ноября
Фильм «20 тонн» - победитель Международного кинофестиваля «Победили вместе»
16:05 | 12 ноября
Саратовская больница скорой медицинской помощи приобретает рентген-аппарат последнего поколения
13:20 | 12 ноября
В заказнике «Центральный» заготовили 80 тонн зерна для подкормки охраняемых животных
12:10 | 12 ноября
На сцене Саратовского театра оперы и балета выступят бандуристки и ансамбль народной песни
11:03 | 12 ноября
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг
10:00 | 12 ноября
В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
09:00 | 12 ноября
В Ивантеевке отремонтировали Зеленую улицу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг

Новости
С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг


В Саратовской области успешно действует государственная система бесплатной юридической помощи. Статистика свидетельствует о ее активном использовании – с начала года жителям региона было оказано 8349 бесплатных юридических услуг.

Чаще всего жители региона обращаются за бесплатным юридическим сопровождением в различных жизненных ситуациях. Адвокаты не только консультируют устно и письменно, но и помогают составлять правовые документы. А в ситуациях, предусмотренных законодательством, специалисты готовы представлять интересы граждан в судах, в государственных и муниципальных органах.

Напомним, консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается участникам специальной военной операции и членам их семей.

Для расширения доступности бесплатной юридической помощи родителям летом этого года в законодательство внесли важное изменение, расширяющее права родителей из неполных семей. Раньше бесплатная помощь предоставлялась лишь до тех пор, пока ребенку не исполнилось 14 лет (или 18 – для детей-инвалидов). Теперь же правом воспользоваться бесплатной юридической помощью можно до совершеннолетия ребенка.

С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9), можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.

По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.