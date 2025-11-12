С начала года жители области получили 8,3 тысячи бесплатных юридических услуг

просмотров: 120

В Саратовской области успешно действует государственная система бесплатной юридической помощи. Статистика свидетельствует о ее активном использовании – с начала года жителям региона было оказано 8349 бесплатных юридических услуг.Чаще всего жители региона обращаются за бесплатным юридическим сопровождением в различных жизненных ситуациях. Адвокаты не только консультируют устно и письменно, но и помогают составлять правовые документы. А в ситуациях, предусмотренных законодательством, специалисты готовы представлять интересы граждан в судах, в государственных и муниципальных органах.Напомним, консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается участникам специальной военной операции и членам их семей.Для расширения доступности бесплатной юридической помощи родителям летом этого года в законодательство внесли важное изменение, расширяющее права родителей из неполных семей. Раньше бесплатная помощь предоставлялась лишь до тех пор, пока ребенку не исполнилось 14 лет (или 18 – для детей-инвалидов). Теперь же правом воспользоваться бесплатной юридической помощью можно до совершеннолетия ребенка.С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9), можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области.По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.