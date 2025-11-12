В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа

просмотров: 119

В Нижнем Новгороде состоялся семинар-совещание с участием руководителей филиалов Фонда «Защитники Отечества» и председателей межведомственных комиссий регионов Приволжского федерального округа. В мероприятии приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов, референт Управления Президента РФ по общественным проектам Владислав Бочков, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Симонов, исполнительный директор Госфонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.В ходе встречи обсудили лучшие практики оказания социальной, психологической и медицинской помощи ветеранам специальной военной операции, а также вопросы их трудоустройства, образования и реабилитации на примере регионов ПФО.Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов отметил широкий комплекс из более чем 200 ключевых мер поддержки для участников спецоперации и их семей, реализуемых в округе: «Победа в специальной военной операции – основная задача, которую ставит Президент России Владимир Путин. В ПФО действуют меры по содействию в трудоустройстве, открытию собственного дела, медицинской и психологической реабилитации, а также юридической поддержке. Особое внимание уделяется созданию достойных условий жизни для семей участников СВО».Он выделил две ключевые задачи социальной поддержки – трудоустройство и реабилитация ветеранов СВО: «В ПФО уже трудоустроено около 65% участников спецоперации, из них 10% открыли собственное дело, преимущественно в сферах строительства и ЖКХ. Более 700 психологов работают с ветеранами, организованы горячие линии и мобильные бригады для выездов в муниципальные районы. На контроле также обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации, паллиативная помощь и санаторно-курортное лечение».Масштабную поддержку участникам СВО и их семьям оказывают филиалы Фонда «Защитники Отечества» и межведомственные комиссии. На федеральном уровне ведется разработка единых подходов к поддержке ветеранов СВО.Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о внедрении «дашборда», который позволяет в режиме реального времени мониторить и анализировать социально-экономическое положение уволенных с военной службы участников СВО.В своем выступлении он отметил, какое внимание теме поддержки ветеранов спецоперации уделяет Президент России Владимир Путин: «Это постоянная тема на встречах с главами регионов и совещаниях с Правительством РФ. По поручению Главы государства создан Фонд «Защитники Отечества». Работа с ветеранами СВО и членами их семей – это поручение на каждый день».Перед началом семинара прошла встреча с ветеранами СВО, где обсуждались вопросы социальной и профессиональной адаптации, доступности медицинской помощи при возвращении к мирной жизни. Также рассмотрены меры комплексной поддержки, реализуемые в регионах Приволжского федерального округа при участии филиалов фонда «Защитники Отечества», межведомственных комиссий и органов власти.Как отметил заместитель Председателя правительства области Сергей Егоров, в Саратовской области по поручению губернатора Романа Бусаргина все вопросы, связанные с социальной адаптацией ветеранов специальной военной операции, являются первоочередными: «Взаимодействие представителей власти всех уровней, регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», волонтерских, общественных организаций позволяет решать их максимально оперативно».По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе